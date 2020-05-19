Найдена мать задушенного в Подмосковье младенца

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19.05.2020, 13:08, Новости дня

Полицейские в Подмосковье нашли мать задушенного девятимесячного ребенка, тело которого нашел отец, сообщила пресс-служба ГУ МВД региона.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено местонахождение 24-летней местной жительницы, тело девятимесячного сына которой было обнаружено 16 мая в квартире одного из домов на улице Ленина. Женщина доставлена в отдел полиции. В ближайшее время она будет передана в следственные органы», – сообщили в ведомстве, Передает РИА «Новости».

Напомним, житель подмосковной Коломны нашел девятимесячного сына мертвым в кроватке. Матери мальчика в этот момент в квартире не было. По предварительным данным следствия, «смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии».



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