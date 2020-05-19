 

Егор Жуков пожаловался в ЕСПЧ на политическое преследование

19.05.2020, 13:06, Новости дня

Осужденный на три года условно по «московскому делу», студент Высшей школы экономики Егор Жуков пожаловался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на политическое преследование. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на руководителя международной практики правозащитной группы «Агора» Кирилла Коротеева.

В жалобе Жуков доказывает, что его уголовное преследование и приговор были политически мотивированными – он был наказан за легитимные высказывания с критикой действующей власти.

Жуков считает, что приговор стал актом устрашения, и просит ЕСПЧ признать это нарушением статьи 18 европейской Конвенции, которая запрещает применение существующих ограничений прав и свобод для иных целей, нежели те, для которых они были предусмотрены. Активист также считает, что судом был нарушен принцип равенства сторон во время рассмотрения дела и его личное право на свободу выражения мнения.

ЕСПЧ достаточно редко применяет 18-ю статью Конвенции, отмечают в «Агоре». До сих пор жертвами политического преследования в Страсбурге признаны только бывший медиамагнат Владимир Гусинский и оппозиционер Алексей Навальный. Однако правозащитники считают, что жалоба Жукова это как раз такой случай, поскольку одной из важных целей преследования активиста было сделать невозможным его участие в избирательной кампании в Мосгордуму. Жуков был членом штаба оппозиционного кандидата Дмитрия Гудкова, которому отказали в регистрации.

Егор Жуков был арестован после акции протеста 27 июля 2019 года, участники которой требовали проведения в Москве честных выборов. Изначально ему вменяли статью о «массовых беспорядках», но потом эти обвинения сняли и предъявили новые – за ролики в YouTube, которые, по утверждению властей, содержали призывы к экстремизму. Жуков обвинения отвергал и называл свое преследование политически мотивированным.

6 декабря Кунцевский суд Москвы назначил ему 3 года условно с лишением права заниматься администрированием сайтов на 2 года. Мосгорсуд оставил приговор без изменения.

  • Радио «Свобода»

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