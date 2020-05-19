 

Утверждено обвинение против напавших на российских пограничников браконьеров из КНДР

19.05.2020, 12:53, Новости дня

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по первому уголовному делу о нападении на российских пограничников при задержании браконьеров из КНДР в сентябре 2019 года.

«Заместитель генпрокурора Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о нападении на сотрудника пограничной службы. После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Находкинский городской суд», – отметили в ведомстве, передает ТАСС.

Расследование дела в отношении других иностранцев продолжается.

По данным ведомства, 18 иностранных моряков в сентябре 2019 года в районе банки Кито-Ямато в Японском море, где обычно ведется рыбный промысел, вооружились подручными предметами и напали на 11 высадившихся на их судно пограничников.

Один из нападавших нанес не менее четырех ударов деревянной палкой по одному из военнослужащих, нанеся вред здоровью средней тяжести. «Сейчас иностранец содержится под стражей», – сообщили в Генпрокуратуре.

Сообщалось, что приморские пограничники задержали более 80 северокорейцев, занимавшихся браконьерством. При задержании экипаж из КНДР оказал вооруженное сопротивление.

После еще нескольких подобных инцидентов российский посол обвинил КНДР в попустительстве браконьерам.

В ноябре того же года российские пограничники задержали 18 рыбаков из КНДР на трех судах, которые нелегально ловили краба у берегов Приморья.



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