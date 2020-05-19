Мишустин приступил к работе после выписки из больницы

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19.05.2020, 10:53, Новости дня

Премьер-министр Михаил Мишустин был выписан из больницы и во вторник приступил к работе в Доме правительства, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.

Беляков сообщил, что «Михаил Владимирович завершил лечение и выписан из медицинского учреждения». Он уже приступил к работе в Доме правительства, «с утра провел рабочее совещание с коллегами в режиме видеоконференции», передает ТАСС.

В данный момент Мишустин готовится к совещанию с президентом Владимиром Путиным. Оно будет посвящено стимулирующим выплатам медикам, лечащим пациентов с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Мишустин вернулся к исполнению обязанностей премьера.

Напомним, 30 апреля премьер-министр сообщил, что у него выявлен коронавирус. Президент Владимир Путин пожелал ему выздоровления, пообещав не принимать без него решений в экономической сфере.



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