Памятник Жукову облили краской в Харькове
19.05.2020, 12:48, Новости дня
Неизвестные облили краской памятник маршалу Советского Союза Георгию Жукову в Харькове, сообщили работники коммунальных служб.
«19 мая около 4.00 неизвестные облили красной краской памятник советскому маршалу Георгию Жукову. Большинство вылитой краски пришлось на верхнюю часть памятника. Однако ее следы есть и на брусчатке, которая прилегает к постаменту», – передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Коммунальщики устраняют последствия инцидента.
Напомним, в мае 2018 года в украинском городе Харьков неизвестные попытались разрушить бюст маршала Георгия Жукова.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет