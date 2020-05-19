Китай закрыл на карантин город в 200 км от Владивостока – там вспышка коронавируса

19.05.2020, 12:45, Новости дня

На северо-востоке Китая в пограничном с Россией регионе произошла новая вспышка коронавируса. На карантин закрыт крупный город Шулань в провинции Ляонин, который находится в 200 км от Владивостока, а также несколько районов в соседних провинциях.

По данным Guardian и гонконгской газеты South China Morning Post, в Шулани введен жесткий карантин по образцу того, что в начале года действовал в Ухани. В городе с населением 700 000 человек закрыты все жилые комплексы: только одному человеку из каждого домохозяйства разрешено выходить из квартиры в течение двух часов один раз в два дня – чтобы купить продукты и товары первой необходимости. На данный момент в городе подтверждено 40 случаев коронавируса.

Также запрещен въезд в жилые комплексы для любых автомобилей, которые не принадлежат жильцам: исключение – машины скорой помощи. Жесткий карантин введен и в общежитиях: если в комплексе выявляется хотя бы один заболевший коронавирусом, никто из жильцов не может покинуть здание. Также закрыты все общественные пространства и школы, остановлено общественный транспорт, а для лечения коронавирусных больных сейчас срочно переоборудуют больницу традиционной китайской медицины.

По данным China Daily в Шулани в карантине под наблюдением врачей находятся уже сотни людей. Газета прогнозирует, что вспышка в районе будет продолжаться в течение нескольких недель.

Помимо Шулани, карантинные ограничения, хотя и не в таком строгом режиме, были введены в городе Цзилинь и в одноименной провинции: там выявлено уже более 120 заболевших COVID-19. От Цзилиня до Владивостока порядка 350 км. В городе закрыты школы, а с ним самим приостановлено транспортное и железнодорожное сообщение. Также в Цзилини уволены шесть местных чиновников, в том числе глава отделения Коммунистической партии в Шулане и директор по контролю и профилактике заболеваний района Фэнмань. Во всем районе власти объявили высокий уровень эпидемиологической опасности.

Китайские власти предполагают, что коронавирус в регион завезли люди, которые вернулись из России. SCMP пишет, что всего в воскресенье в Китае выявили семь новых случаев инфицирования, четыре из них были завозными.

Агентство Bloomberg недавно назвало Россию новым “поставщиком” коронавируса в Китай, а Владивосток – одним из главных “ворот”, при помощи которых болезнь проникает в страну. С момента начала пандемии в России во Владивосток со всей России действительно начали съезжаться граждане Китая, бизнесмены, студенты и сезонные рабочие. Все они пытались транзитом вернуться на родину, несмотря на закрытые границы.

Многие “транзитники” на момент прилета уже были больны коронавирусом или, не имея симптомов, были скрытыми носителями вируса. По данным МИД Китая, сейчас на территории России находятся около 100 тысяч граждан Китая.