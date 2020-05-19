Опубликованы предварительные результаты испытаний первой введенной людям вакцины против COVID-19

19.05.2020, 12:38, Разное

Первая вакцина против COVID-19, которую начали испытывать на людях, показала обнадеживающие результаты на ранних стадиях исследования. Об этом сообщила компания Moderna, производитель новой мРНК-вакцины mRNA-1273. Опубликованная информация – промежуточные данные, полученные во время исследования фазы I.

Исследование было проведено на 15 добровольцах, здоровых людях в возрасте от 18 до 55 лет. Промежуточные результаты говорят, что новая вакцина безопасна, хорошо переносится участниками исследования и вызывает у них выработку антител. На данном этапе нельзя судить, могут ли эти антитела предотвращать заражение новым коронавирусом SARS-CoV-2.



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Данные свидетельствуют, что даже при введении вакцины в низких дозах у людей вырабатываются антитела для нейтрализации вируса в концентрациях, которые сопоставимы с количеством антител у людей, переболевших COVID-19.

Далее эффект вакцины должен быть и следован на более крупной группе людей, а вслед за этим ученые проверят, предотвращает ли вакцина COVID-19 в реальной жизни. Начало последней стадии исследования (фазы III) назначено на июль 2020 года.

«Исследование фазы I не предназначено для демонстрации эффективности вакцины в снижении заболеваемости или предупреждении COVID-19, на его основании нельзя делать таких выводов. Исследование фазы III покажет это, поэтому очень важно не переоценивать текущие результаты. Мы не знаем, так же ли действует вакцина на пожилых людей, потому что они будут участвовать в исследовании на более поздних этапах», – прокомментировал текущие данные Стивен Эванс (Stephen Evans), профессор Лондонской школы гигиены и тропической медицины.