 

Самарскому отелю грозит штраф за использование нацистской символики в рекламе

19.05.2020, 12:35, Новости дня

Самарский парк-отель использовал нацистскую атрибутику в рекламе. На фоне ордена Славы четко просматривается рыцарский крест железного креста со свастикой. Этот плакат рекламировал мероприятие к Дню Защитника Отечества.

В ФАС считают, что изображение нацистской госнаграды на фоне нашего ордена, да еще в рекламе столь значимого патриотического праздника, является недопустимым. Глядя на изображение, создается ложное ощущение равно великости двух наград.

Как заявило руководство парк-отеля, ввиду низкого качества первоисточника, с которого печатали макет рекламы, изготовители не усмотрели ничего подозрительного, в том числе и нацистскую атрибутику. Поэтому приносят извинения, и считают инцидент абсолютным недоразумением.

Тем не менее, передает ГТРК "Самара", отель нарушил закон о рекламе. УФАС готовится наложить административное наказание.

Текст:

ГТРК "Самара"



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