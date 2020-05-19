Конфликт США и Китая как часть предвыборной кампании Трампа

19.05.2020, 12:35, Новости дня

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп будет акцентировать внимание на антикитайской истерии в интересах собственной предвыборной кампании. Об этом сообщил колумнист Forbes Ариэль Коэн в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".

По его словам, Трамп будет всячески педалировать конфронтацию с Китаем. "Без торговых санкций не обойдется", — отметил он.

Коэн считает, что китайцы тоже не все "замечательные ангелочки". "Я читал публикации двух китайских генералов. Они говорят, что с американцами нужно бороться всеми имеющимися средствами, в том числе экономически, пропагандистскими, информационными и конвенциональными", — сказал эксперт.

По мнению колумниста, острая фаза противостояния США с Китаем будет продолжаться вплоть до выборов американского президента как риторическая часть предвыборной кампании.

На фоне пандемии и экономического кризиса в США нарастает "серьезный конфликт" между экс-президентом страны Бараком Обамой и действующим Дональдом Трампом.

"Трамп стал выдвигать претензии Обаме. Экс-глава США ответил, что администрация президента страны показала свою несостоятельность, настолько неспособна справиться с коронавирусом", — пояснил Коэн.

Колумнист считает то, что произошло с действующим президентом США — это еще хуже, чем Уотергейт. "Это проводит глубочайший разлом в американском теле", — подчеркнул он.

По словам Коэна, такой риторики, которая сейчас идет против Трампа, он не встречал со времен импичмента экс-президента США Ричарда Никсона. Кроме этого, происходящее в штате Мичиган, когда противники демократической партии захватывают с оружием в руках местное законодательство, также является беспрецедентным.