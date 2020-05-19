В Подмосковье задержали подозреваемую в убийстве маленького сына

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19.05.2020, 12:35, Новости дня

В Подмосковье задержали 23-летнюю Татьяну Ф., которую подозревают в убийстве девятимесячного сына сразу после выписки из больницы, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Тело задушенного мальчика вечером 16 мая по возвращении с работы обнаружил 28-летний отец ребенка, проживающий вместе с семьей в Коломне. Рядом была записка от его матери, в которой Татьяна сообщала, что решила избавить сына от больничных мук в виде уколов и капельниц. Самой ее и след простыл, опрос очевидцев показал, что она направилась в лес, предположительно, с целью свести счеты с жизнью.

Первоначально сообщалось, что женщину удалось задержать 18 мая, однако эта информация не нашла подтверждения. Во вторник подозреваемую нашли в районе Луховиц, в настоящее время она находится в полиции.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".



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