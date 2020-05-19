С Дома моды Зайцева взыскали почти 20 млн рублей в пользу властей Москвы

19.05.2020, 12:30, Новости дня

Арбитражный суд Москвы постановил взыскать порядка 19,4 млн рублей с ОАО «Московский дом моды Вячеслава Зайцева».

Иск столичного департамента городского имущества с требованием взыскать свыше 58 млн рублей долга по договору аренды земли, где находится Дом моды Зайцева, суд первой инстанции удовлетворил частично, передает РИА «Новости».

Сумма сложилась из основного долга за период с 1 января 2015 года по 30 июня 2019 года в размере 22,3 млн рублей, и 36,1 млн рублей – пени за период с 31 декабря 1998 года по 30 июня 2019 года.

На заседании в феврале представитель Дома моды сообщил, что ответчик планирует заключить мировое соглашение с властями, и рассматривает вопрос о выделении части активов для их продажи и расчетов с истцом.

Ответчик также подавал ходатайство об оставлении иска без рассмотрения из-за несоблюдения претензионного порядка, так как, по мнению юриста, претензия департамента была подписана неуполномоченным лицом. Суд отклонил ходатайство.

Напомним, иск от московских властей к Дому моды Зайцева поступил еще в октябре 2019 года.

Дом моды расположен на проспекте Мира, 21. Зайцев его художественный руководитель с 1982 года, директор с 1988 года. Он создает коллекции моделей Pret-a-Porter и Haute Couture.