 

С Дома моды Зайцева взыскали почти 20 млн рублей в пользу властей Москвы

19.05.2020, 12:30, Новости дня

Арбитражный суд Москвы постановил взыскать порядка 19,4 млн рублей с ОАО «Московский дом моды Вячеслава Зайцева».

Иск столичного департамента городского имущества с требованием взыскать свыше 58 млн рублей долга по договору аренды земли, где находится Дом моды Зайцева, суд первой инстанции удовлетворил частично, передает РИА «Новости».

Сумма сложилась из основного долга за период с 1 января 2015 года по 30 июня 2019 года в размере 22,3 млн рублей, и 36,1 млн рублей – пени за период с 31 декабря 1998 года по 30 июня 2019 года.

На заседании в феврале представитель Дома моды сообщил, что ответчик планирует заключить мировое соглашение с властями, и рассматривает вопрос о выделении части активов для их продажи и расчетов с истцом.

Ответчик также подавал ходатайство об оставлении иска без рассмотрения из-за несоблюдения претензионного порядка, так как, по мнению юриста, претензия департамента была подписана неуполномоченным лицом. Суд отклонил ходатайство.

Напомним, иск от московских властей к Дому моды Зайцева поступил еще в октябре 2019 года.

Дом моды расположен на проспекте Мира, 21. Зайцев его художественный руководитель с 1982 года, директор с 1988 года. Он создает коллекции моделей Pret-a-Porter и Haute Couture.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.04 / Два модернизированных Ту-160 переданы в Минобороны

28.03 / Политолог оценил возмущение Макрона российской помощью Италии

14.04 / Американские эксперты – коронавирусный кризис угрожает рабочему классу, но власти США думают о топ-менеджерах

31.03 / Российские ритейлеры из-за коронавируса собрались отказаться от приема наличных

05.04 / Главврач больницы в Коммунарке рассказал о своем удивлении от возраста больных коронавирусом

10.04 / Путин и Трамп обсудили коронавирус, космос и нефть

01.04 / В Москве за нарушение режима самоизоляции задерживать пока не будут

02.04 / NTD – из-за карантина в Нидерландах королевский парк перешёл на онлайн-экскурсии

12.05 / Госдума одобрила использование конфискованного спирта для антисептиков

10.04 / Польский политолог – сложно представить себе такое давление, которое вынудит Москву вернуть нам обломки Ту-154М

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска