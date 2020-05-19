 

В Казани решили наказать сотрудницу полиции, составившую протокол без маски и перчаток за это же нарушение

19.05.2020, 12:16, Новости дня

В МВД по Республике Татарстан начали проверку в отношении сотрудницы, которая при составлении протокола о нарушении за отсутствие маски и перчаток сама не использовала эти средства защиты.

«В управлении МВД по Казани проводится служебная проверка в отношении сотрудницы, которая без средств индивидуальной защиты оформляла процессуальные документы в отношении правонарушителей. По результатам служебной проверки на нее будет наложено дисциплинарное взыскание», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

  

Отмечается, что личный состав полиции города обеспечен масками и перчатками, их ношение обязательно при общении с гражданами. Также в полиции производятся соответствующие инструктажи.

Житель Казани снял на видео сотрудницу МВД без маски и перчаток, составлявшую протокол на него, передает «Подъем».

В начале мая в Москве и многих других городах страны сделали обязательным ношение масок и перчаток в общественном транспорте и некоторых других общественных местах. За нарушение предусмотрены штрафы.



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