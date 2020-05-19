 

Следующий после снятого с эфира выпуск «Бесогон ТВ» решили выпустить только в Сети

19.05.2020, 12:16, Новости дня

Режиссер Никита Михалков анонсировал выпуск новой передачи «Бесогон ТВ», он планирует посвятить его телеведущему Владимиру Познеру, реакции на предыдущий выпуск и доносам «37-го года».

Михалков записал для своего YouTube-канала анонс новой передачи, где напомнил, что предыдущий ролик собрал более 7 млн просмотров.

 

«Это (количество просмотров) дало мне импульс к тому, чтобы не останавливать нашу работу. 22 мая мы представим вашему вниманию новую нашу программу, тоже в интернете. Она будет называться «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и гуси-лебеди», – сказал автор программы.

В описании к анонсу сообщается, что в новой передаче Михалков будет говорить о том, кто и как отреагировал на предыдущий выпуск передачи.

Он также добавил, что его желание «разобраться в происходящем» и «проанализировать» факты многие склонны считать конспирологией. Также ролик будет посвящен «доносам 37-го года», которые «актуальны именно для либеральной интеллигенции».

Ранее с эфира «России 24» сняли выпуск передачи Никиты Михалкова «Бесогон ТВ». В том выпуске Михалков рассказывал о проекте американского бизнесмена Билла Гейтса по «чипированию» людей для контроля и «сокращения человечества». Режиссер обратил внимание на номер патента одного из изобретений компании Гейтса ­Microsoft – 060606.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.05 / Handelsblatt – нефтяные цены быстро пошли вверх, но до нормы рынку ещё далеко

09.05 / Саакашвили о части нардепов: Во мне увидели угрозу и я почувствовал страх

07.04 / Мантуров сообщил о производстве 1,6 млн медицинских масок в России

10.04 / Эксперт объяснил «гневное» упорство Мексики на переговорах ОПЕК+

01.05 / Илон Маск объявил распродажу имущества

12.05 / Названо место приземления ступеней ракеты «Союз-2»

14.05 / Столтенберг заявил о «дезинформации» со стороны РФ и Китая на фоне коронавируса

28.03 / Нардеп Скороход заразилась коронавирусом

25.04 / Орешкин назвал три ключевые особенности коронакризиса

01.04 / Жителя Челябинской области оштрафовали за фейк о коронавирусе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска