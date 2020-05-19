 

“Надеялся и ждал”: спасенный от алкозависимости актер упал в ноги Джигарханяну

19.05.2020, 12:15, Разное

Вырваться из порочного круга ему помог руководитель театра Армен Джигарханян. Как рассказывает мужчина, он в те годы пил без меры и не умел останавливаться. Правда, в минуты просветлений он понимал, что так дальше продолжаться не может – нужно срочно что-то делать.

Тогда Алексей Шевченков принял решение пойти с повинной к руководителю труппы за помощью. Как отметил актер в эфире шоу “Судьба человека”, Джигарханян понимал, что разговоры в такой ситуации бессильны, поэтому не стал сразу увольнять алкоголика. Режиссер дал ему шанс.

Артист в беседе с Борисом Корчевниковым поделился, что тогда у него появилась уверенность в успехе. “Армен Борисович прав оказался. Через четыре года я бросил пить. Он надеялся и знал, что справлюсь”, – добавил Шевченков.

Когда Джигарханян понял, что актер взялся за ум, то стал предлагать ему главные роли. Как отметил мужчина в эфире программы “Судьба человека”, работа вытащила его из ямы алкоголизма.

“Низкий поклон Армену Борисовичу за это”, – добавил артист.

Напомним, Алексей Шевченков прославился после работы в таких картинах, как “Ворошиловский стрелок”, “Мама”, “Излечить страх”. Также актера удостоили награды
ММКФ
за лучшую мужскую роль в фильме “Иуда”.



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