Компания Sony предлагает оснащать смартфоны выдвижными динамиками

19.05.2020, 12:11, Новости дня

Японская марка Sony в настоящее время занимается регистрацией патента на выпуск смартфона, который имеет уникальную конструкцию.

В частности, новинка получит полностью безрамочный дисплей, однако главная особенность состоит в том, что корпус с верхней и с нижней стороны получит выдвижные модули. Блоки будут располагаться на всю ширину корпуса. Верхний механизм предполагает фронтальную камеру и динамик, тогда как в нижней части предусмотрен дополнительный динамик для стереозвука.

При необходимости осуществлять видеозвонки станет будет активироваться лишь верхний модуль, тогда как при просмотре фильмов и другой мультимедийной информации автоматически выдвигается нижний блок с дополнительным динамиком.