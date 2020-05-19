Бренд Honor представил MagicBook Pro 2020

19.05.2020, 12:11, Новости дня

Китайский бренд Honor официально представил новый ноутбук MagicBook Pro, который сможет похвастаться своим видом.

В свою очередь, еще совсем недавно демонстрировали не менее актуальные модели MagicBook 14 и MagicBook 15, но китайские разработчики не остановились на достигнутом. Вместе с тем годом ранее на китайском рынке уже демонстрировали модель MagicBook Pro с продвинутым чипом Intel U-серии.

Несмотря на то, что модели ноутбуков китайского бренда имеют привлекательный ценник, однако эксперты уверены, что аппараты окажутся достаточно производительными и станет возможным получить отличные характеристики. Остальные особенности предложенных устройств в настоящее время не раскрываются.