Раскрыта стоимость Mafia: Trilogy в австралийском PlayStation Store

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19.05.2020, 12:11, Новости дня

Перед официальным выходом Mafia: Trilogy в австралийском подразделении магазина PlayStation Store появилась страница с возможностью приобрести долгожданный продукт.

Однако несколько позже эту возможность прикрыли, а ранее доступная ссылка теперь переводит исключительно на игру Mafia III. Таким образом, стоимость легендарной трилогии для пользователей составит порядк 4,7 тысячи рублей. Однако желающие также смогут приобрести любую из игр отдельно.

Официальный выход состоится уже сегодня, когда и будут озвучены официальные цены на общий пакет и отдельные продукты. Ранее уже указывались основные отличия по каждой из доработанных игр и улучшений по ним с возможностью оценить преимущества новой трилогии.



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