Apple начала давать скидку на новый iPhone при сдаче старого Android-смартфона

19.05.2020, 12:09, Разное

Компания Apple запустила новую программу, в рамках которой она начнет скупать устаревшие Android-смартфоны у тех, кто желает приобрести iPhone. Обмену также подлежат мобильные устройства Apple, но вот цены, предлагаемые за продажу гаджетов, могут отпугнуть потенциальных покупателей.

Так, прошлогодние смартфоны Huawei P30 и P30 Pro компания Apple предлагает выкупить за 28 долларов. Чуть дороже были оценены Oppo R11 и R11s, их удастся обменять на 49 долларов. При этом iPhone 6s можно продать за 56 долларов.

Самыми дорогими устройствами доступными для обмена являются iPhone XS Max ($527) и iPhone XS ($485). Выше 100 долларов компания Apple готова выделить за смартфон Xiaomi Mi 8, но с условием, что он находится в идеальном состоянии. Если же в списке не указан телефон, который необходимо поменять, то представители Apple готовы бесплатно его забрать и утилизировать.