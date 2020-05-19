 

Apple начала давать скидку на новый iPhone при сдаче старого Android-смартфона

19.05.2020, 12:09, Разное

Компания Apple запустила новую программу, в рамках которой она начнет скупать устаревшие Android-смартфоны у тех, кто желает приобрести iPhone. Обмену также подлежат мобильные устройства Apple, но вот цены, предлагаемые за продажу гаджетов, могут отпугнуть потенциальных покупателей.
Так, прошлогодние смартфоны Huawei P30 и P30 Pro компания Apple предлагает выкупить за 28 долларов. Чуть дороже были оценены Oppo R11 и R11s, их удастся обменять на 49 долларов. При этом iPhone 6s можно продать за 56 долларов.

Самыми дорогими устройствами доступными для обмена являются iPhone XS Max ($527) и iPhone XS ($485). Выше 100 долларов компания Apple готова выделить за смартфон Xiaomi Mi 8, но с условием, что он находится в идеальном состоянии. Если же в списке не указан телефон, который необходимо поменять, то представители Apple готовы бесплатно его забрать и утилизировать.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.04 / По военной базе на Галапагосах бродит безголовая женщина

10.05 / “Сплю по 14 часов в сутки”: Заболевшая коронавирусом телеведущая Мария Ивакова пожаловалась на слабость

03.04 / Мнение: Дефолт

06.05 / Мнение: Рим предателям не платит

17.04 / Мерьем Узерли показала подросшую дочку Лару

15.05 / Врач рассказала, с чем может быть связан повторный диагноз COVID-19 у жительницы Бурятии

15.04 / В зоопарке в Германии из-за коронавируса одних животных начнут кормить другими

10.05 / Анонсировано новое совещание Путина по коронавирусу

13.05 / В США ученые запустили “тюремный проект” по лечению наркомании

09.05 / Эксперты Росстата назвали самую высокооплачиваемую работу в 1945 году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска