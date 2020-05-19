 

КРЭТ опроверг связь смены руководства УПЗ с горящими аппаратами ИВЛ

19.05.2020, 12:08, Новости дня

Смена гендиректора на «Уральском приборостроительном заводе» (УПЗ), где производят аппараты искусственной вентиляции легких «Авента-М», является обычной кадровой практикой и никак не связана с ситуацией вокруг УПЗ, сообщили в пресс-службе концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, в состав которого входит завод).

«В начале мая Бадгутдинов Марат Фаритович был назначен временным генеральным директором АО «Уральский приборостроительный завод» на срок, необходимый для подготовки документов и проведения процедуры совета директоров по назначению нового руководителя АО «УПЗ». После проведения всех необходимых мероприятий по назначению нового директора полномочия Марата Бадгутдинова были закончены. Это обычная кадровая практика и никак не связанна с ситуацией вокруг УПЗ», – передает РИА «Новости» сообщение КРЭТ.

На прошлой неделе на АО «Уральский приборостроительный завод» прошла проверка Следственного комитета – по версии следствия, аппараты ИВЛ этого завода могли стать причиной пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, в которых погибли шесть человек.

Росздравнадзор после этих пожаров объявил о приостановке обращения аппаратов ИВЛ «Авента-М».

Ранее сообщалось, что на «Уральском приборостроительном заводе» (УПЗ), который является производителем аппаратов ИВЛ «Авента-М», сменилось руководство – новым временным гендиректором назначен Александр Морозов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.04 / На Украине захотели ограничить возможности суррогатного материнства

18.05 / Мать Саакашвили устроила скандал в Тбилиси

27.04 / Маски собрались сделать обязательными в ассортименте аптек

18.05 / О цензуре, “Ведомостях” и Александре Сергеевиче 

06.05 / Трамп собирается открыть экономику США — даже если от коронавируса умрёт больше людей

01.05 / Массовые акции против карантина прошли в США и Мексике

04.04 / Обнаружена связь между головным мозгом и кишечником

08.05 / На границе Кыргызстана и Таджикистана снова произошел инцидент со стрельбой из минометов

04.04 / В Казахстане мужчина сломал позвоночник, выпрыгнув из окна закрытого на карантин дома

30.04 / Крупнейшая в США авиакомпания заявила о рекордных убытках

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска