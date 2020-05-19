 

Джейми Кинг разводится c Кайлом Ньюманом после 12 лет брака

19.05.2020, 12:00, Разное

Актриса Джейми Кинг разводится с режиссером и сценаристом Кайлом Ньюманом. После 12 лет брака и рождения двоих детей 41-летняя звезда не только подала документы в суд Лос-Анджелеса, но и запросила временный запретительный приказ в отношении своего 44-летнего мужа. Такие приказы, как правило, используются как средство защиты жертв домашнего насилия. Но было ли применено насилие к самой Джейми, инсайдеры People, сообщившие новость о распаде, не уточнили.

О том, что в личной жизни Кинг и Ньюмана не все так гладко, как кажется, стало известно еще до объявления об их расставании. Как удалось узнать источникам Life & Style, карантин супруги проводят отдельно: она в Калифорнии, он – в Пенсильвании вместе с детьми.

Джейми Кинг и Кайл НьюманДжейми Кинг и Кайл Ньюман, американский режиссер, сценарист и продюсер, начали встречаться в 2005 году и поженились в ноябре 2007-го. Несколько лет Джейми и Кайл посвятили попыткам зачать ребенка, однако их ждали новые и новые неудачи. В 2013-м стало известно, что пара наконец-то ожидает долгожданного первенца, однако беременность оказалась тяжелой, а роды прошли преждевременно. Тем не менее 6 октября 2013 года на свет появился здоровый малыш, которого назвали Джеймсом Найтом. О еще одном скором прибавлении стало известно в феврале 2015 года – уже летом они стали родителями второго сына, которого назвали Лео.

Джейми Кинг и Кайл Ньюман с сыном



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.04 / “Гора” из “Игры престолов” впервые станет отцом

09.05 / «Справедливая и понимающая женщина»: Анастасия Костенко поздравила мать с 45-летием

05.04 / Мнение: Перевертыш под короной

24.04 / Ученые: Коронавирус присутствует в организме человека до 22 дней

08.04 / В Екатеринбурге при обрушении строящейся школы пострадали рабочие

03.05 / Ученые: Новый биочип может значительно ускорить тестирование лекарств

30.03 / Еще одна женщина с коронавирусом скончалась в Москве

13.05 / Компания Vivo планирует выпустить новый смартфон Y70s с поддержкой 5G

28.04 / Актриса Анна Старшенбаум ищет любовь в интернете

12.03 / Мнение: Письмо: “Верю вашему методу”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска