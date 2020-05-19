Джейми Кинг разводится c Кайлом Ньюманом после 12 лет брака

19.05.2020, 12:00, Разное

Актриса Джейми Кинг разводится с режиссером и сценаристом Кайлом Ньюманом. После 12 лет брака и рождения двоих детей 41-летняя звезда не только подала документы в суд Лос-Анджелеса, но и запросила временный запретительный приказ в отношении своего 44-летнего мужа. Такие приказы, как правило, используются как средство защиты жертв домашнего насилия. Но было ли применено насилие к самой Джейми, инсайдеры People, сообщившие новость о распаде, не уточнили.

О том, что в личной жизни Кинг и Ньюмана не все так гладко, как кажется, стало известно еще до объявления об их расставании. Как удалось узнать источникам Life & Style, карантин супруги проводят отдельно: она в Калифорнии, он – в Пенсильвании вместе с детьми.

Джейми Кинг и Кайл НьюманДжейми Кинг и Кайл Ньюман, американский режиссер, сценарист и продюсер, начали встречаться в 2005 году и поженились в ноябре 2007-го. Несколько лет Джейми и Кайл посвятили попыткам зачать ребенка, однако их ждали новые и новые неудачи. В 2013-м стало известно, что пара наконец-то ожидает долгожданного первенца, однако беременность оказалась тяжелой, а роды прошли преждевременно. Тем не менее 6 октября 2013 года на свет появился здоровый малыш, которого назвали Джеймсом Найтом. О еще одном скором прибавлении стало известно в феврале 2015 года – уже летом они стали родителями второго сына, которого назвали Лео.

Джейми Кинг и Кайл Ньюман с сыном