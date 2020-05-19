Актер фильма “Сумерки” Грегори Тайри Бойс и его девушка найдены мертвыми в своей квартире

19.05.2020, 12:00, Разное

Это утро омрачилось для поклонников популярной “сумеречной” саги трагической новостью: исполнитель роли одноклассника Беллы Свон Тайлера Кроули, 30-летний Грегори Тайри Бойс, найден мертвым в своей квартире в Лас-Вегасе. Вместе с ним обнаружено и тело его девушки, 27-летней Натали. Точные причины их смерти пока не сообщаются. Коронер округа Кларк, штат Невада, Джон Фаденберг лишь добавил USA Today, что они будут озвучены после химико-токсикологической экспертизы. По неподтвержденным данным TMZ, рядом с телами был обнаружен некий белый порошок.

Двоюродный брат Грега проснулся тем утром и обнаружил, что машина Грега все еще на парковке, хотя он уже должен был быть в Лос-Анджелесе. Он начал волноваться и пошел к нему в квартиру, тогда он и нашел их, – рассказал источник изданию E! Online.

Он также добавил, что Грегори в последнее время был очень задумчивым и постоянно решал рабочие вопросы, связанные с его бизнесом.

Кристен Стюарт и Грегори Бойс Грегори Бойс в фильме “Сумерки”

С недавнего времени Грегори Бойс перебрался в Лас-Вегас, чтобы помогать своей матери, однако продолжал часто бывать в Лос-Анджелесе по работе и для того, чтобы видеться с 10-летней дочерью Алайей. С Натали Грегори встречался около года. У нее также остался ребенок – сын от предыдущих отношений Иджипт.

Грегори и Натали Грегори с мамой и дочерью