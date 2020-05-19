CNN – Трамп предъявил ВОЗ ультиматум, пригрозив навсегда прекратить её финансирование

19.05.2020, 11:55, Новости дня

Президент США Дональд Трамп предъявил ВОЗ ультиматум, пишет CNN. В частности, он пригрозил полностью прекратить финансирование организации, если та не проведёт «существенные улучшения».



Reuters

Американский президент Дональд Трамп пригрозил навсегда остановить финансирование ВОЗ и пересмотреть членство США в этой организации, если последняя «в ближайшие 30 дней не проведёт крупные, существенные улучшения», пишет CNN.

В письме, адресованном генеральному директору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу, глава Белого дома написал: «Ясно, что неоднократные ошибки, совершённые вами и вашей организацией в ответ на пандемию, обошлись миру чрезвычайно дорого. Единственный путь вперёд для Всемирной организации здравоохранения возможен в том случае, если она действительно сумеет продемонстрировать независимость от Китая».

Он также подчеркнул, что его администрация уже начала обсуждать с ВОЗ вопрос о том, как реформировать организацию.

«Нужны оперативные действия. У нас нет лишнего времени», — подчеркнул Трамп.

Как отмечает CNN, эта угроза прозвучала в очень примечательное время. Пандемия коронавируса убила уже более 90 тыс. американцев и более 318 тыс. человек по всему миру. И хотя из лабораторий, проводящих испытания вакцин, поступают многообещающие сигналы, лекарства от этой болезни пока нет.

Трамп в своём письме раскритиковал ВОЗ за «политическое трюкачество», обосновав свои слова тем, что организация хвалила строгие ограничения на передвижение внутри КНР, при этом выступала «необъяснимым образом против закрытия американских границ».

«Я не могу позволить американским налогоплательщикам продолжать финансировать организацию, которая в своём нынешнем состоянии явно не отвечает интересам Америки», — подчеркнул глава Белого дома.

Американский президент напомнил, что его страна ежегодно выделяет ВОЗ от $400 миллионов до $500 млн, тогда как Китай — «приблизительно 40 миллионов долларов».

«Если бы ВОЗ выполнила свою работу по привлечению медицинских экспертов в Китай, чтобы объективно оценить ситуацию на месте и заявить о недостаточной прозрачности в КНР, вспышку можно было бы сдержать ещё в зачатке и с очень низкой смертностью», — отметил Трамп.

Как пишет CNN, письмо главы Белого дома прекрасно показало: обвинения в адрес ВОЗ и Китая стали важной частью ответных мер президента на вспышку COVID-19. В то время как многие из его предшественников положились бы на международные организации в борьбе с волной пандемии, ультиматум Трампа — это очередной признак его недоверия к мировым структурам, указывается в статье.

Между тем гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в ответ на это письмо заявил о продолжающемся сотрудничестве его организации с другими странами и подчеркнул, что единство играет ключевую роль в борьбе с коронавирусом.

Ранее, как напоминает CNN, Трамп из-за своего недовольства действиями Всемирной организации здравоохранения объявил о решении временно приостановить её финансирование.