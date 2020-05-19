 

Зеленский проведет пресс-конференцию в Мариинском дворце. Количество журналистов будет ограниченным

19.05.2020, 11:53, Новости дня

Офис президента Украины официально анонсировал пресс-конференцию главы государства Владимира Зеленского (накануне о ней со ссылкой на источники сообщило несколько интернет-изданий). 

Как сказано в анонсе, пресс-конференция состоится 20 мая в Мариинском дворце в Киеве. Начало – в 10.30.

“В связи с карантинными мероприятиями, введенными в стране для противодействия распространению эпидемии COVID-19, количество представителей средств массовой информации, которые смогут принять участие в мероприятии, будет ограниченным”, – предупредили в Офисе президента. 

Аккредитация журналистов продлится до 15.00 19 мая. На Банковой призвали от одного СМИ аккредитовывать не более двух сотрудников: одного журналиста и фотографа либо видеооператора. 

21 апреля исполнился год со дня победы Зеленского во втором туре президентских выборов (он набрал 73,22% голосов, почти в три раза больше, чем Петр Порошенко, на тот момент занимавший пост главы государства). В должность Зеленский вступил на месяц позже – 20 мая 2019 года. 

22 апреля Офис президента анонсировал пресс-конференцию Зеленского, посвященную году его президентства. На Банковой обещали, что она состоится после карантина (он действует минимум до 22 мая).

За прошедший год Зеленский провел лишь одну большую пресс-конференцию: 10 октября 2019-го он почти 14 часов общался с журналистами.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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