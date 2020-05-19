 

Рада отказалась отменить закон о запрете возвращения Приватбанка

19.05.2020, 11:53, Новости дня

Верховная рада Украины отказалась отменить закон, который урегулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их экс-владельцам.

Отмену голосования за документ поддержали лишь 78 парламентариев при необходимых 226 голосах. Теперь документ может быть передан на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому, передает РИА «Новости». 

13 мая Рада приняла закон, который урегулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их экс-владельцам.

Принятие закона делает невозможным возвращение прежним владельцам национализированных банков, в том числе и государственного Приватбанка бывшему владельцу Игорю Коломойскому. 

Сразу же после принятия этого закона было зарегистрировано постановление об отмене голосования за данный законопроект, соответственно подписание закона было заблокировано для спикера Рады Дмитрия Разумкова и для президента Владимира Зеленского.

Законопроект являлся условием предоставления кредита от МВФ. Зеленский неоднократно заявлял, что Украина не намерена возвращать «Приватбанк» Коломойскому.



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