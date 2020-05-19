Рада разблокировала “антиколомойский” закон

19.05.2020, 11:53, Новости дня

Верховная Рада не поддержала два проекта постановлений об отмене результатов голосования во втором чтении и целом законопроекта, который запрещает возвращать национализированные банки прежним владельцам. Об этом сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Парламентарии не поддержали два проекта постановлений “Об отмене результатов голосования Верховной Рады Украины от 13 мая 2020 года о принятии во втором чтении и в целом проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности”. Авторами проектов были нардеп от “Слуги народа” Александр Дубинский и внефракционный народный депутат Антон Поляков.

За проект постановления №2571-д-П проголосовали 78 народных депутатов, за проект постановления №2571-д-П1 – 74.

Теперь спикер Верховной Рады может подписать законопроект.

Законопроект №2571-д “Об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности” в первом чтении был принят 30 марта, во втором – 13 мая. Среди прочего документ исключит возможность возвращения “ПриватБанка”, национализированного в 2016 году, бизнесмену Игорю Коломойскому, который пытается оспорить национализацию в судах.

Принятие этого законопроекта наряду с открытием рынка земли – главные требования Международного валютного фонда для продолжения сотрудничества с Украиной.