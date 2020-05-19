 

«Теодор Рузвельт» возвращается в море после вспышки коронавируса

19.05.2020, 11:50, Новости дня

Американский авианосец «Теодор Рузвельт», который провел почти два месяца в порту Гуама после крупнейшей вспышки коронавируса в вооруженных силах США, возможно, уже на этой неделе вернется в море.

Об этом сообщили представители военных.

В то время как около 3 тысяч моряков вернулись на корабль, чтобы готовиться к отплытию, по меньшей мере у 14 тест на вирус дал положительный результат.

Некоторые из вновь инфицированных моряков уже переболели COVID-19, и их тесты были отрицательными, сообщили представители министерства обороны.

Представители военных не знают, идет ли речь о ложноотрицательных результатах или моряки заразились после того, как провели две недели в карантине на Гуаме.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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