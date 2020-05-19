Верховный суд США встал на сторону жертв взрывов посольств в Африке

19.05.2020, 11:50, Новости дня

Верховный суд США вынес решение в пользу жертв взрывов американских посольств в Африке, совершенных «Аль-Кайдой» в 1998 году, в результате которых погибло более 200 человек, а тысячи других получили ранения.

При этом суд заявил, что c Республики Судан могут быть взысканы как штрафные убытки, так и компенсационный ущерб.

Вердикт означает, что в отношении Судана действует решение о выплате 10,2 миллиарда долларов, вынесенное федеральным судом в 2012 году, которое было частично отменено в результате апелляции.

В своем единогласном решении в понедельник Верховный суд заявил, что ему очевидно, что принятый Конгрессом в 2008 году закон был направлен на выплату компенсаций жертвам и наказание преступников.

Решение суда позволит иностранным гражданам, работавшим в американских посольствах в Найроби (Кения) и Дар-эс-Саламе (Танзания), требовать полную сумму, причитающуюся в соответствии с решением 2012 года.