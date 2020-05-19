Названа дата поставки в Россию первой партии аппаратов ИВЛ из США

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19.05.2020, 11:48, Новости дня

Первая партия из 50 аппаратов ИВЛ будет направлена в Россию из США 20 мая, остальные 150 изготовят и отправят позже, сообщила пресс-секретарь американской дипмиссии в Москве Ребекка Росс.

«Россия переживает настоящий кризис общественного здравоохранения из-за вспышки COVID-19. В ответ на просьбу президента (России Владимира) Путина о помощи президент (США Дональд) Трамп предложил пожертвовать и поставить 200 аппаратов ИВЛ русскому народу», – передает РИА «Новости» слова Росс.

«Первые 50 аппаратов ИВЛ производятся в Соединенных Штатах, и, как ожидается, они будут готовы к отправке 20 мая. Оставшиеся 150 будут изготовлены и готовы вскоре после этого», – добавила она.

Напомним, ранее во вторник спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси раскритиковала планы администрации Дональда Трампа бесплатно поставить в Россию 200 аппаратов искусственной вентиляции легких.



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