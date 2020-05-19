Бастрыкин взял на контроль дело о пытках женщины в полицейском участке

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19.05.2020, 11:48, Новости дня

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела в отношении полицейских города Усолье-Сибирского в Иркутской области, которых обвиняют в пытках женщины на допросе в 2016 году.

Мать троих детей Марина Рузаева сообщила, что в январе 2016 года ее допрашивали в отделении полиции в Усть-Сибирском по делу о пытках, передает РИА «Новости».

«Пристегнули наручниками к скамье, надели на голову пакет, били и пытали электрошокером», – рассказывала Рузаева. Она сообщила, что сняла побои и написала заявление в Следственный комитет. Но расследование не сдвинулось за четыре года, его несколько раз прекращали и возобновляли и передавали от следователя к следователю.

«Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал от подчиненных доклада о ходе расследования уголовного дела о применении насилия сотрудниками полиции в отношении жительницы города Усолье-Сибирского Иркутской области (ст. 286 УК РФ – превышение должностных полномочий)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Глава СК поручил представить исчерпывающую информацию о принятых мерах по установлению обстоятельств произошедшего и об обвиняемых. Дело передано следователям центрального аппарата СК России, находящегося в Сибирском федеральном округе.

В апреле в Карелии задержали экс-руководителя исправительной колонии №9 по делу об избиении заключенного. 



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