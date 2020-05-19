Я не собираюсь играть на чужой территории – Гиркин о суде по делу о сбитом MH17

19.05.2020, 11:35, Новости дня

Бывший командир вооруженных отрядов так называемой “Донецкой народной республики”, бывший сотрудник российских спецслужб Игорь Гиркин, также известный как Игорь Стрелков, дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Беседа шла в скайпе около четырех часов. Отвечая на вопросы Гордона об аннексии Крыма, Гиркин предположил, что поддержка населения была обусловлена в большей степени экономическими причинами.

“Политический актив Крыма на 90% являлся сторонниками России. А большая часть этого болота лояльно относилась к возможности воссоединения с Российской Федерацией, поскольку ожидала от этого экономических дивидендов. Что жизнь будет лучше, они видели, что на тот момент в Российской Федерации жили и богаче, и, может быть, даже свободнее, что наши олигархи и бандиты не настолько мелки и примитивны. Или просто не знали [этого]”, – сказал Гиркин.

Он также заявил, что на Донбассе у российских ополченцев была более надежная поддержка, чем в Крыму. “Конечно, сравнивая с Донбассом, я действительно делаю акцент на то, что Донбасс поднялся сильнее. Но и характер дончан – он совершенно другой. И я не уверен, что в ситуации боевых действий пришло бы в ополчение – не просто с палками постоять покричать, а именно сражаться и рисковать своей жизнью – в Крыму хотя бы столько же людей, сколько на Донбассе”.

Гиркин признался, что во время участия в боевых действиях на востоке Украины в 2014 году по его личному приказу были расстреляны как минимум четверо украинских граждан, которых в интервью он назвал “диверсантами”. Также по приказу Гиркина были расстреляны несколько ополченцев “ДНР” – за мародерство и пытки. Одного из них, по словам бывшего командира сепаратистов, он убил лично. Говоря об участии в военных действиях на Донбассе добровольцев, он отметил: “Иногда мы хоронили, даже не зная кого”.

Отвечая на вопрос о сбитом в июле 2014 года в небе над Донбассом малайзийском “Боинге”, в результате чего погибли 298 иностранных граждан, Гиркин, которого международное следствие считает одним из виновников преступления, признал себя “косвенно ответственным” за него и отметил, что не удивится, если предстанет перед Гаагским трибуналом.

Гиркин оставлял вопросы об инциденте без комментариев, неоднократно подчеркивая, что “ополчение не сбивало” самолет, летевший рейсом MH17: “Вы читали текст обвинения? Нет, мне это неинтересно, ополчение “Боинг” не сбивало”.

Он отметил, что ему жалко жертв и что он не сомневается в “участии” в том, что произошло, и украинской стороны. Говоря о перспективах его появления в суде в Гааге, Гиркин сказал: “Я не собираюсь играть на чужой территории по чужим правилам и рассчитывать на какой-либо успех. Я не жду никакой пощады и никакого понимания со стороны врага, противника”.

Также Гиркин подверг резкой критике нынешнее руководство России и политических лидеров “ДНР” и “ЛНР”. По его мнению, “команда Путина умеет только воровать”, а сам Владимир Путин – “хуже, чем преступник”. Бывшего помощника президента России Владислава Суркова, который в самый интенсивный период конфликта на востоке Украины отвечал за политику Кремля на этом направлении, Гиркин назвал “конченым и наиболее вредоносным мерзавцем”.

Про бывшего руководителя “ДНР” Александра Захарченко, погибшего в августе 2018 года в результате покушения, Гиркин сказал, что тот “хапал все, что валялось у него под рукой”. В частности, по словам бывшего командира ополчения, “Захарченко ограбил в Донецке всех коллекционеров оружия”. Собеседник Гордона также рассказал, что глава “ДНР” “пил каждый день, и в пьяном виде был неуправляем”. Гиркин высказал уверенность, что его убили из-за “властно-денежных проблем” и что украинские спецслужбы к этому непричастны. Нынешний Донбасс он назвал “серой зоной, которая бездарно управляется из России”.

Вместе с тем, по мнению Гиркина, Донбасс и аннексированный Крым могут вернуться под контроль Украины только в одном случае: если Россия развалится. Сам бы он этого не хотел и, напротив, мечтал бы видеть в составе Российской Федерации всю Украину.

Отдельно Гиркин отметил, что если бы не военная помощь из Москвы и если бы украинскую армию в 2014 году возглавляли более дееспособные и умные командующие, то силами одного ополчения добиться успеха было бы невозможно.

Гордон уже во второй раз менее чем за месяц берет интервью у видных деятелей так называемой “русской весны”, в отношении которых в Украине выдвинуты многочисленные обвинения в связи с их ролью в аннексии Крыма и войне на востоке Украины, отмечает Радио Свобода.

За интервью с депутатом Госдумы Натальей Поклонской, а теперь и со Стрелковым в адрес Гордона звучит критика. Вечером 18 мая к офису Дмитрия Гордона в Киеве пришли несколько десятков возмущенных активистов.

Гордон заявил, что брал интервью при содействии спецслужб, а флешки отослал в Гаагу. “Сегодня флешки с материалами из этих интервью находятся в Гааге, и эти показания станут одними из основных свидетельств на процессе в Гааге по делу об аннексии Крыма и развязывании кровавой бойни на Донбассе. Только что первый замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов опубликовал от имени Генеральной прокуратуры благодарность мне за помощь Украине в расследовании громких дел”, – сказал Гордон.