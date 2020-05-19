В Уфе уволили главврача больницы после вспышки коронавируса

19.05.2020, 7:35, Новости дня

В Уфе главврач крупнейшего стационара в Башкирии – Республиканской клинической больницы имени Куватова (РКБ) – Эльза Сыртланова уволилась по собственному желанию, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. Теперь Сыртланова будет работать главным врачом уфимской поликлиники № 38. РКБ возглавит главврач “ковидного” госпиталя – клиники Башкирского медуниверситета.

В конце апреля сотрудники больницы записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, премьер-министру Михаилу Мишустину, председателю СКР Александру Бастрыкину и главе Минздрава Михаилу Мурашко с требованием расследовать действия республиканского минздрава и руководства РКБ, которые, по мнению авторов обращения, скрыли вспышку коронавирусной инфекции в больнице.

В обращении говорилось, что в марте в РКБ произошла “вспышка непонятной пневмонии”, о которой медработники неоднократно докладывали руководству больницы. Но никаких попыток бороться со вспышкой в больнице не предприняли.

Карантин в РКБ объявили 6 апреля, после смерти 80-летней пациентки, инфицированной коронавирусом. Больница закрылась вместе с пациентами и сотрудниками, в том числе главврачом Сыртлановой.

Это, по словам авторов обращения, произошло без всяких объявлений, посреди рабочего дня. Впоследствии выяснилось, что больница стала очагом инфекции, откуда болезнь распространилась “на всю республику”. Вслед за ней полностью или частично закрылись более 10 стационаров в ряде городов Башкирии, где пациенты заболели ОРВИ после выписки из РКБ.

По данным ТАСС, ограничительные меры с больницы были сняты 20 апреля.

11 апреля СУ СКР по Башкирии начало проверять действия руководства РКБ на предмет своевременности принятия необходимых мер. Проверка началась по статье о халатности. В Следственном комитете заявили, что работа следователей не помешает лечить пациентов. Проверку по факту массового заболевания коронавирусной инфекцией пациентов и сотрудников РКБ также проводит региональная прокуратура.

По состоянию на 18 мая в регионе подтверждены 2 155 случаев заражения коронавирусом, на лечении в стационарах находятся 652 пациента, 17 человек умерли.