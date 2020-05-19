Мишустин вернулся к исполнению обязанностей премьера

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19.05.2020, 11:30, Новости дня

Михаил Мишустин вернулся к исполнению обязанностей премьер-министра, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Путин подписал указ «О признании утратившим силу Указа Президента Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. №300 «Об исполнении обязанностей Председателя Правительства Российской Федерации», говорится на сайте Кремля.

Напомним, 30 апреля Мишустин сообщил, что у него выявлен коронавирус. Президент Владимир Путин пожелал ему выздоровления, пообещав не принимать без него решений в экономической сфере.

После глава государства подписал указ о назначении первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова исполняющим обязанности премьера России.



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