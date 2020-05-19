Стало известно, у кого хранятся бриллианты певицы Юлии Началовой

19.05.2020, 11:30, Разное

Часть драгоценностей и бриллиантов умершей в марте прошлого года российской певицы Юлии Началовой хранятся у ее бывшей помощницы. В этом призналась ее представитель и PR-директор Анна Исаева.

Помощница начала работать с Юлией Началовой еще в 1998 году. За это время они стали не просто партнерами, но и друзьями. Поэтому артистка хранила множество личных вещей в доме своего PR-директора, а перед смертью она решила у нее их оставить. Именно эта участь постигла некоторые ее украшения.

По словам Анны Исаевой, самой памятной для нее вещью является кольцо Юлии Началовой из белого золота с бриллиантами, которое можно носить в качестве кулона. Бывшая помощница призналась, что из-за этих вещей певица часто «приходит» к ней в сновидениях.