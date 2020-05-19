 

Стало известно, у кого хранятся бриллианты певицы Юлии Началовой

19.05.2020, 11:30, Разное

Часть драгоценностей и бриллиантов умершей в марте прошлого года российской певицы Юлии Началовой хранятся у ее бывшей помощницы. В этом призналась ее представитель и PR-директор Анна Исаева.
Помощница начала работать с Юлией Началовой еще в 1998 году. За это время они стали не просто партнерами, но и друзьями. Поэтому артистка хранила множество личных вещей в доме своего PR-директора, а перед смертью она решила у нее их оставить. Именно эта участь постигла некоторые ее украшения.

По словам Анны Исаевой, самой памятной для нее вещью является кольцо Юлии Началовой из белого золота с бриллиантами, которое можно носить в качестве кулона. Бывшая помощница призналась, что из-за этих вещей певица часто «приходит» к ней в сновидениях.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.04 / Мнение: Коронавирус и бдительность

23.04 / Жертвами коронавируса в Москве стали 27 человек

06.04 / Скандалы: Ночное задержание на Черном озере

10.05 / Наталья Бочкарева попала под шквал критики за снимок на танке

06.05 / Скандалы: Не было бы свободы да пандемия помогла

29.03 / Мнение: Обстрел Эр-Рияда 28.03.2020

15.04 / Бизнесмены предложили вернуть продуктовые карточки в России

14.04 / Мнение: В повторение пройденного

05.11 / Обзор камеры нового Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition

03.05 / Названа ориентировочная цена Realme 6 Pro с экраном на 90 Гц в Европе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска