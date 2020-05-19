 

Число заявок на пособие по безработице в Великобритании выросло рекордными темпами

19.05.2020, 11:25, Новости дня

Количество новых заявок на пособие по безработице в Великобритании в апреле достигло максимума с 1996 года.

Число заявок выросло на 856,5 тысячи до 2,097 миллиона, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS). Это максимальный месячный рост за весь период наблюдений.

Пандемия коронавируса и меры по борьбе с ней подорвали деловую активность, что сказалось на рынке труда.

Рост числа заявок на пособие по безработице был бы еще более резким без правительственной программы выплаты 80% заработной платы работникам, находящимся во временном отпуске.

Количество вакансий в феврале-апреле сократилось рекордными темпами — на 170 тысяч до 637 тысяч.

Уровень безработицы в январе-марте снизился до 3,9% с 4% в декабре-феврале. Данные не отражают влияния карантинных мер, которые были введены с 23 марта.

Производительность труда резко снизилась в первом квартале — на 1,1%.

Главный экономист Банка Англии Энди Холдейн на этой неделе предупредил, что Великобритания рискует вернуться к высокому уровню безработицы 1980-х годов.

По прогнозам центробанка, в апреле-июне ВВП Великобритании сократится на 25%, а безработица вырастет более чем вдвое — до 9%.



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