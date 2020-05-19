 

Минздрав приостановил плановые вакцинации из-за коронавируса

19.05.2020, 11:16, Новости дня

Плановая вакцинация на период эпидемии коронавируса в РФ приостановлена, сообщил замминистра здравоохранения Олег Гриднев.

«В связи с тем, что идет эпидемия коронавируса и идет достаточно большая нагрузка на иммунитет, то на этот период принято решение приостановить прививочный календарь, так как все прививки являются определенным воздействием на иммунную систему человека. Реакция в этот период именно вируса COVID-19 на организм весьма проблематична», – цитирует РИА «Новости» Гриднева. 

Он отметил, что после появления вакцины от коронавируса Минздрав будет определяться с возможным расширением календаря прививок.

В свою очередь руководитель секретариата вице-премьера Татьяны Голиковой Елена Рыжова добавила, что после окончания эпидемии россияне начнут по-другому относиться к своему здоровью. По ее словам, отношение к иммунопрофилактике тоже изменится.

Рыжова подчеркнула, что за изменение календаря прививок из-за коронавируса отвечают специалисты. 

«Если такая необходимость будет, и если будут внесены предложения по изменению календаря прививок, конечно, мы со своей стороны сделаем все необходимое», – добавила Рыжова. 

Ранее более половины опрошенных ВЦИОМ россиян выразили желание сделать прививку от коронавируса. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.04 / Нерабочие дни продлят до 11 мая, но при строгом соблюдении ограничительных мер

12.05 / Татьяна Навка: прислушивайтесь к своему организму

14.04 / Нефть подорожала на прогнозе о сокращении в США сланцевой добычи

22.04 / Решение об открытии парикмахерских и салонов красоты примут к концу недели

16.05 / Американская нефть для Беларуси

04.04 / “Провела неделю в постели”. Беременная девушка Джонсона сообщила, что у нее симптомы коронавируса

27.03 / Общественники попросили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса

10.04 / Российский путешественник умер от отравления цикутой

16.04 / Правительство поручило использовать незарегистрированный препарат для лечения COVID-19

04.04 / Market Watch – без США нефтяная сделка между Москвой и Эр-Риядом окажется пустым звуком

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска