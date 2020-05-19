Александр Задойнов вернулся в «Дом-2» с супругой ради конкурса «Свадьба на миллион»

19.05.2020, 11:09, Разное

Участник скандального реалити-шоу «Дом-2» Александр Задойнов в очередной раз вернулся в проект. В этот раз вместе с ним пришла супруга Ксения, чтобы с мужем принять участие в конкурсе «Свадьба на миллион».

Александр Задойнов во время съёмок в шоу имел славу «отъявленного сердцееда», так как пытался строить отношения со многими участницами проекта, а вот свою любовь нашёл уже за периметром. Около месяца назад он сочетался законным браком с избранницей по имени Ксения, но пышного торжества молодожёнам устроить не удалось из-за введённых на фоне пандемии коронавируса карантинных мер. Поэтому Задойнов решил вернуться в «Дом-2» и устроить любимой супруге настоящий праздник, приняв участие в конкурсе «Свадьба на миллион».

Новые участники телестройки говорят, что в чувствах друг к другу полностью уверены и сейчас могут только укреплять, сохранять и развивать отношения. В планах у Александра Задойнова и Ксении венчание и рождение детей, но это произойдёт чуть позже. Сейчас супруги готовы побороться за победу в конкурсе, хотя Ксения Задойнова в отличие от мужа чувствует дискомфорт от постоянного пребывания под объективами камер.