Прокуратура нашла новые фейки о «цели создания» коронавируса

19.05.2020, 11:08, Новости дня

Прокуратура выявила новые фейки о том, что распространение коронавируса якобы является спецоперацией для чипирования людей, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов.

«В ходе мониторинга сети Интернет на различных ресурсах выявлен ряд видеозаписей. В одной из них сообщается, что «коронавирус является спецоперацией, а после вируса обязательно создадут вакцину, одновременно с которой будет проводится чипирование», – передает ТАСС слова Иванова.

Авторы ролика утверждают, что тем самым якобы будут установлен тотальный контроль над человечеством, произойдет поэтапное сокращение населения планеты, а сам коронавирус создан для запугивания людей, чтобы загнать их под вакцинацию.

«В другом видео автор утверждает, что «коронавирус является спектаклем, который срежиссировали руководители крупнейших международных компаний, чтобы установить порядок, при котором в тело будут вшиты маленькие электронные устройства, которые взаимодействуют с сотовыми вышками», – сообщил Иванов.

В этом же видео автор рассуждает о том, что «чиновники будут утилизированы за ненадобностью».

«В этих материалах содержится недостоверная общественно значимая информация, создающая угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и безопасности», – подчеркнул Иванов. Он сообщил, что Генеральная прокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к этим публикациям.

Напомним, 13 мая Генпрокуратура выявила в Сети новые видео с фейками об искусственном происхождении коронавируса.