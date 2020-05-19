 

Экс-муж Арнтгольц дошел до точки из-за невозможности встретиться с ребенком

19.05.2020, 11:03, Разное

Лилия и Иван были вместе около четырех лет. Официально
влюбленные отношения не оформляли. У них есть общий сын Степан.

В последнее время Жидков не может видеться с ребенком. По
словам актера, встречам с отпрыском препятствует экс-возлюбленная.

Иван не
скрывает злости на бывшую. Знаменитость отмечает, что имеет такие же права
на ребенка, как и мать. Жидков, судя по всему, дошел до точки – он пригрозил лишить мальчика алиментов.

Тем временем Лилия Соловьева уверяет, что общению сына с отцом не мешает. На время карантина она действительно ограничила встречи
Ивана и Степана, но это временная мера.

Лилия подчеркнула, что вынуждена так
поступить. Она и ребенок контактируют с пожилыми родственниками, для которых “знакомство” с коронавирусом крайне опасно.

Соловьева добавила, что много раз пыталась разъяснить свою позицию
Жидкову, однако результатов это не принесло. Актер весь апрель пытался
встретиться с наследником, ждать окончания режима самоизоляции он не хочет.

Прокомментировала Лилия и слова Ивана об
алиментах. Девушка призналась, что артист исправно платил в течение последних
двух лет. Проблемы начались на карантине. Соловьева считает, что Жидков
пытается манипулировать ею.

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Публикация от Иван Жидков (@ivantsarevitch1) 6 Апр 2020 в 9:53 PDT

Лилия утверждает, что давно забыла Ивана и живет своей жизнью.
Между тем артист ее постоянно провоцирует. Недавно Жидков опубликовал пост в соцсетях, который она посчитала оскорбительным.
Девушка не исключает, что знаменитость сделала публикацию после употребления
алкоголя.

Напомним, что у Ивана Жидкова двое детей. Дочь Машу знаменитости родила первая супруга, актриса Татьяна Арнтгольц. Этот брак распался шесть лет назад. Первенцу артиста уже десять лет.



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