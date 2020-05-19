 

Эротические фото финалистки “Холостяка” заметили на сайте стриптиз-клуба

19.05.2020, 11:03, Разное

Перед тем как выбирать девушек для финала, Антону Криворотову стоило бы обратить внимание на откровенные снимки Барбары Пино, которые теперь гуляют по интернету. Поклонники заметили фотографии участницы проекта на сайте известного стриптиз-клуба в Москве.

На снимках Барбара предстает в одном белье в компании других страстных девушек. Кадр красуется на главной странице сайта. В галерее можно найти и другие подобные снимки участницы “Холостяка”.

Помимо тех, кто обвинил Пино в непотребстве, нашлись ее защитники. Они уверены, что Барбару просто пригласили принять участие в рекламной кампании.

“Она модель, это съемка обычная”, “Вот это поворот! Вот она какая”, “Зато строит из себя мышку”, “На фотосессию больше похоже”, – написали пользователи Сети.

Доводы защитников участницы “Холостяка” рушатся о еще одно замечание. Снимки Барбары также представлены в разделе “Девушки”, где собраны фото других сотрудниц стриптиз-клуба.

Напомним, что Антон Криворотов выбрал Барбару Пино и Лизу Адаменко в качестве финалисток проекта “Холостяк”. Решение давно принято, однако покажут выпуск лишь 24 мая.



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