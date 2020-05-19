 

Vivo iQOO Z1 5G засветился в GeekBench за день до анонса

19.05.2020, 11:00, Новости дня

Компания Vivo уже сегодня представит новый смартфон iQOO Z1, который получил продвинутые характеристики.

Вместе с тем преимуществом данного аппарата следует указать применение нового восьмиядерного чипа MediaTek Dimensity 1000+, который поддерживает работу в сетях пятого поколения. Устройство ранее уже демонстрировали в базе данных под кодовым обозначением V1986A. В однопоточном режиме модель получила 781 балл, а в многоядерном режиме набирает 3070 баллов.

Об устройстве также известно, что размер постоянной памяти составит 128 гигабайт, а оперативной памяти 8 гигабайт. Новинка поддерживает современную платформу Android 10. Еще одним важным достоинством значится экран с частотой обновления кадров 144 Гц.



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