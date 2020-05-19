Apple может представить Apple Glasses уже в этом году

19.05.2020, 11:00, Новости дня

Пользователям доступны некоторые сведения о появлении AR-очков Apple Glasses, которые отличаются своими возможностями.

Несмотря на то, что ранее уже прогнозировались сроки выхода данного устройства, однако теперь заявлено о более скором поступлении AR-очков в свободную продажу. Данное название не является официальным, а потому в дальнейшем имя может быть изменено. Кроме того, пользователи смогут более качественно ознакомиться с дополненной реальность. Изначально срок выхода называли 2022 год, однако теперь прогнозируется появление устройства к весне следующего года.

Однако некоторые специалисты не исключают, что официальная премьера данного девайса состоится до конца 2020 года, но пока предпосылок к столь оперативному появлению аппарат нет.