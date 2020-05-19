 

Apple может представить Apple Glasses уже в этом году

19.05.2020, 11:00, Новости дня

Пользователям доступны некоторые сведения о появлении AR-очков Apple Glasses, которые отличаются своими возможностями.

Несмотря на то, что ранее уже прогнозировались сроки выхода данного устройства, однако теперь заявлено о более скором поступлении AR-очков в свободную продажу. Данное название не является официальным, а потому в дальнейшем имя может быть изменено. Кроме того, пользователи смогут более качественно ознакомиться с дополненной реальность. Изначально срок выхода называли 2022 год, однако теперь прогнозируется появление устройства к весне следующего года.

Однако некоторые специалисты не исключают, что официальная премьера данного девайса состоится до конца 2020 года, но пока предпосылок к столь оперативному появлению аппарат нет.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.05 / Онищенко заявил, что медицинских масок хватит на регионы

16.04 / В чернобыльской зоне возобновился пожар

19.04 / Трамп и Эрдоган договорились о сотрудничестве в борьбе с коронавирусом

07.04 / В 90% случаев украинские суды отказались штрафовать граждан за нарушение карантина – адвокатское объединение

27.03 / Онлайн-сервисы для учителей, аппараты ИВЛ, тесты на коронавирус. Как Фонд Рината Ахметова помогает при пандемии COVID-19

16.05 / СК начала проверку сообщений о невыплатах доплат медикам

24.04 / Воробьев поручил увеличить число врачей для лечения пациентов с коронавирусом

23.04 / Китайский аналог пикапа Toyota Tundra поступил в продажу

27.03 / Салоны связи и зоомагазины будут открыты в «длинные выходные» в Москве

20.04 / Путин сообщил о закупке в США датчиков для производства ИВЛ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска