 

Российские истребители-бомбардировщики Су-34 ликвидировали РЛС боевиков в Сирии

19.05.2020, 10:53, Разное

В Сирии при помощи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 была проведена уникальная операция по ликвидации РЛС боевиков. Территория, где могла находиться вражеская техника, была фактически превращена в руины посредством использования российских противорадиолокационных ракет.
Истребители-бомбардировщики используются практически во всех конфликтах, где принимает участие России, например, в российско-грузинском в 2008 году. Сейчас военные специалисты пытаются выяснить, откуда боевики могли заполучить в свои руки РЛС дальнего обнаружения, которые были найдены благодаря технике, способной фиксировать средства радиоэлектронного излучения.

Ранее в Сирии были уничтожены несколько военных самолетов. Именно благодаря данным РЛС боевики заранее могли узнать, что к их позиции приближается авиация.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.04 / Мнение: Психотерапия любовной аддикции

03.04 / Экстрасенс Миронова в будущем Самойловой «увидела» нового мужчину, у Джигана – проблемы с законом

02.04 / В Приморье 12 вернувшихся из Таиланда россиян самовольно покинули аэропорт

27.03 / В Магнитогорске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за взрыва

09.04 / Единороссы обсудили с правительством сдерживание цен на продукты

08.04 / На рейс для вывоза россиян из США не пустили большинство желающих

06.04 / Мнение: Третьяковская галерея выложила фотографии своих выставок

03.05 / Blue Origin, SpaceX и Dynetics построят для NASA корабль для полета на Луну

06.04 / Личное: Кому в карантине жить хорошо

08.04 / “Вместе все преодолеем”: Путин призвал народ России к единению для борьбы с эпидемией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска