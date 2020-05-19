Российские истребители-бомбардировщики Су-34 ликвидировали РЛС боевиков в Сирии

19.05.2020, 10:53, Разное

В Сирии при помощи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 была проведена уникальная операция по ликвидации РЛС боевиков. Территория, где могла находиться вражеская техника, была фактически превращена в руины посредством использования российских противорадиолокационных ракет.

Истребители-бомбардировщики используются практически во всех конфликтах, где принимает участие России, например, в российско-грузинском в 2008 году. Сейчас военные специалисты пытаются выяснить, откуда боевики могли заполучить в свои руки РЛС дальнего обнаружения, которые были найдены благодаря технике, способной фиксировать средства радиоэлектронного излучения.

Ранее в Сирии были уничтожены несколько военных самолетов. Именно благодаря данным РЛС боевики заранее могли узнать, что к их позиции приближается авиация.