Минздрав отчитался о наличии коек для коронавирусных больных

19.05.2020, 10:48, Новости дня

Проблем с наличием коек для пациентов с коронавирусной инфекцией в регионах РФ нет, но есть вопросы к организации работы и подходам к лечению пациентов, сообщил замминистра здравоохранения Олег Гриднев.

«… Проблем с оснащением [коек] нет. Даже на сегодняшний день в том же Дагестане больше 50% коек [для пациентов], которым требуется инвазивная и неинвазивная вентиляция легких, свободны. Большинство коек оснащены кислородом, поэтому проблем по регионам на сегодняшний день нет, по оснащению именно. Есть проблемы по организации работы, есть проблемы другого характера – по подходам к лечению», – передает ТАСС слова Гриднева на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

За последние сутки в РФ выявлено 9263 новых случая коронавируса в 83 регионах», при этом «из них 43,1% не имели клинических проявлений болезни». Кроме того, зафиксировано 115 летальных исходов, выписали 5 тыс. 921 человека. В понедельник, 18 мая, в РФ выявлено 8 тыс. 926 новых пациентов с коронавирусом в 81 регионе.

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