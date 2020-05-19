Более половины россиян выразили желание сделать прививку от коронавируса

19.05.2020, 10:48, Новости дня

Вакцину от коронавируса хотели бы сделать более 50% жителей России, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

«Более половины россиян потенциально заинтересованы в прохождении вакцинации: 59% отмечают, что при появлении вакцины с доказанной эффективностью точно или скорее всего сделали бы прививку против коронавируса себе либо членам семьи», – говорится на сайте ВЦИОМ.

При этом 26% высказали крайнюю степень уверенности в том, что сделал бы такую прививку.

Вместе с тем большинство опрошенных (70%) считает, что вакцинация от коронавируса должна быть добровольной. Каждый пятый (21%) заявил, что вакцину с доказанной эффективностью нужно провести всем россиянам в принудительном порядке. Около 6% людей уверены, что с вакцинацией не нужно спешить.

Готовность сделать прививку против коронавируса выше среди мужчин (63%), молодежи 18-24 лет (68%) и респондентов в возрасте 45 лет и старше (63%).

В возрастных группах 25-34 лет и 35-44 лет эти показатели ниже (47% и 46% соответственно). Одновременно с тем 35% полагают, что не стали бы делать прививку против коронавируса.

Около 47% россиян предпочли бы вакцину отечественного производителя, 12% – иностранного, а более трети сообщили, что для них не имеет значения, чьего производства вакцина (37%).

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что регистрация вакцины новосибирского центра «Вектор» от коронавируса произойдет в сентябре.