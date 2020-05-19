Это официально: Брайан Остин Грин подтвердил расставание с Меган Фокс после 10 лет брака

19.05.2020, 10:42, Разное

Несколько дней назад Меган Фокс была замечена на свидании с 30-летним рэпером Machine Gun Kelly. За новостями в СМИ о возможно рассекреченном романе замужней актрисы последовала неоднозначная реакция Брайана Остина Грина – философский пост в Instagram. Вчера же все точки были расставлены.

Брайан решил больше не ходить вокруг да около и в своем авторском подкасте …With Brian Austin Green подтвердил разрыв. В эпизоде он упомянул разлетевшиеся по миру фотографии Меган в машине рэпера – они вместе снимались в пока еще не вышедшем фильме Midnight in the Switchgrass (“Полночь в злаковом поле”). Когда съемки триллера были в разгаре Грин почувствовал, что между ним и Меган появилась дистанция, а с конца 2019 года они и вовсе старались быть как можно дальше друг от друга. Брайан также уточнил, что Machine Gun Kelly не стал причиной их с Меган расставания:

Она встретила этого парня на съемочной площадке. Я с ним никогда не встречался. Но мы с Меган говорили о нем. Они пока только друзья. Я всегда уважал ее решения, она всегда принимает правильные. Я не хочу, чтобы люди думали о ней и нем как о злодеях или о том, что я жертва в этой ситуации.

Меган Фокс Machine Gun Kelly

Грин также вспомнил, как они с Фокс приняли решение разойтись. Работа Меган над фильмом проходила за границей, когда она вернулась в родные Штаты, то у них с мужем состоялся разговор:

Она вела себя странно, когда приехала домой. Я дал некоторое время, чтобы прийти в себя после перелета, а после у нас состоялся диалог. Она сказала, что пока была за границей и работала одна, то почувствовала себя самой собой и такой она нравится себе больше. Меган сказала, что хотела бы попробовать что-то новое для себя. Я был шокирован и расстроен, но я не мог ее осуждать, потому что это был выбор, который она сделала, и тот выбор, по отношению к которому она была честна. Тогда мы приняли решение расстаться.

Я буду любить ее всегда. И я знаю, что она меня тоже. Та семья, которую мы смогли построить, по-настоящему крутая и очень особенная. Мы по-прежнему ездим вместе на каникулы и в отпуска – для нас важно показаться детям, что все хорошо. Отстой, когда жизнь так сильно меняется и то, к чему ты привык, то, что ты делал последние 15 лет, – все это меняется. Я не хочу, чтобы мы с Меган стали чужими людьми друг другу. Она была моим лучшим другом последние 15 лет, и я не хочу это терять,

– рассказал Грин.

Кроме того, Грин не исключает, что в будущем они с Меган еще сойдутся, но на сегодняшний момент их пути разошлись.

Напомним, Меган Фокс и Брайан Остин Грин познакомились в 2004 году на съемках сериала “Королева экрана” и вскоре после этого начали встречаться. В феврале 2009-го они объявили о расставании, однако год спустя воссоединились и поженились на острове Мауи 24 июня. Через пять лет в жизни пары вновь наступила черная полоса, и Меган подала документы на развод. Однако вскоре после этого стало известно, что они ожидают рождения третьего ребенка и расставаться не намерены. Но, как мы видим, черная полоса в отношениях пары наступила вновь. Меган Фокс и Брайан Остин Грин с детьмиКликните на фото для просмотра галереи