У Меган Маркл и принца Гарри может уйти 11 лет на погашение долга перед Великобританией

19.05.2020, 10:42, Разное

В международный День смеха, 1 апреля, герцогу и герцогине Сассекским было не до шуток. В этот день они перестали быть официальными представителями британской монархии и наконец стали по-настоящему независимыми членами мирового сообщества. Прекратив исполнять обязанности “старших” членов британской королевской семьи, Меган и Гарри познали не только опьяняющий вкус свободы, но и необходимость платить по счетам – в прямом смысле слова. Так, их обязали вернуть Великобритании в казну Суверенного гранта сумму, которая была потрачена на ремонт их британской резиденции Фрогмор-хаус. Коттедж был перестроен с учетом всех пожеланий Гарри и Меган, и обошлась вся эта роскошь в в нескромные 2,4 миллиона фунтов стерлингов.

На днях стало известно, что герцог и герцогиня Сассекские уже начали выплачивать долг. По информации Mail on Sunday, первый платеж составил 18 тысяч фунтов стерлингов. Столько же составят и последующие – в течение 11 лет супруги должны будут ежемесячно переводить эту сумму британскому казначею. Впрочем, выплачивать долг более весомыми частями, а значит и закрыть его скорее Меган и Гарри тоже никто мешать не будет. Благодаря своевременным выплатам пара также сможет считать коттедж своей британской резиденции – дом был подарен им королевой Великобритании Елизаветой II на свадьбу и забирать подарок бабушка Гарри не планирует.

Коттедж Фрогмор

Напомним, сейчас Меган и Гарри временно проживают в особняке состоятельного и известного голливудского продюсера Тайлера Перри в Беверли-Хиллз – в США супруги переехали в начале весны. Недвижимость оценивается в 18 миллионов долларов. Территория поместья занимает почти 9 гектаров. Оно находится на холме, в закрытом и охраняемом поселке, вдали от других особняков и скрыто от любопытных глаз густой растительностью. В самом доме площадью 2230 квадратных метров имеется 8 спален и 12 ванных комнат.

Особняк Тайлера Перри в Беверли-Хиллз