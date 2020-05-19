В США испытали «многообещающую» вакцину против COVID-19 на людях

19.05.2020, 10:40, Новости дня

Американская компания Moderna сказала о положительных результатах тестирования вакцины против коронавируса на восьми добровольцах, пишет The New York Times. Для подтверждения эффективности нового средства исследование необходимо повторить в гораздо более крупных масштабах с участием сотен, а затем тысяч людей, отмечает издание.



Reuters

Для мира, отчаянно нуждающегося в средствах от пандемии, появился луч надежды. В США впервые испытали на людях вакцину против коронавируса, которая, предположительно, «безопасна и способна стимулировать иммунный ответ против инфекции», пишет The New York Times.

Американская биотехнологическая компания Moderna провела первое тестирование экспериментального средства на восьми добровольцах. Для подтверждения предварительных положительных результатов исследование необходимо будет повторить в гораздо более крупных масштабах с участием сотен, а затем тысяч людей, отмечает издание.

Участники первой фазы проверки были здоровыми добровольцами в возрасте от 18 до 55 лет. Их иммунная система вырабатывала антитела, которые затем тестировались в лаборатории на заражённых клетках. Они оказались способны остановить размножение вируса, что является ключевым требованием для эффективной вакцины. Количество этих так называемых нейтрализующих антител соответствовало подобному показателю у пациентов, которые переболели коронавирусом, или превышало его.

В настоящий момент вакцины рассматриваются как лучшая и, возможно, единственная надежда остановить или, по крайней мере, замедлить распространение COVID-19. Это заболевание унесло жизни 315 тыс. человек и привело к закрытию целых стран, парализовав их экономики, обращает внимание The New York Times.

По словам издания, потенциально сильная сторона подхода Moderna при создании вакцин заключается в использовании генетической структуры, которую можно быстро подстраивать к изменению вирусной угрозы. Представители компании заявляют, что идут по ускоренному графику: вскоре начнётся второй этап испытаний с участием 600 человек, а в июле — третья фаза с тысячами здоровых людей.

В случае успеха этих испытаний вакцины станут доступными для широкого использования к концу текущего или в начале следующего года. «Мы делаем всё возможное, чтобы создать как можно больше миллионов (доз. — ИноТВ)», — заявил главный медицинский эксперт Moderna Таль Закс.

Эксперты сходятся во мнении, что крайне важно разработать несколько вакцин, потому что удовлетворить глобальную потребность в миллиарды доз одному производителю будет не под силу. Вместе с тем многие учёные предупреждают: поспешность может быть опасна и привести к созданию неэффективной или даже вредоносной вакцины.