Трамп принимает лекарство против малярии для профилактики COVID-19. Эффективность этого препарата пока не доказана

19.05.2020, 10:34, Новости дня

Президент США Дональд Трамп рассказал 18 мая в Белом доме, что принимает лекарство от малярии – гидроксихлорохин – для профилактики коронавирусной болезни COVID-19. Стенограмма его брифинга опубликована на сайте Белого дома.

Он сообщил, что начал принимать препарат “пару недель назад”.

“[Я начал принимать его], потому что думаю, что это хорошо. Я слышал много хороших историй. Вы знаете, мне это не повредит”, – сказал Трамп.

Президент США утверждает, что этот препарат принимают многие врачи и медсестры “на переднем крае” в качестве профилактического средства.

По словам Трампа, он решил принимать гидроксихлорохин после консультаций с врачом Белого дома.

“Доктор Белого дома не рекомендовал, нет. Я спросил у него: “Что вы думаете об этом?” Он ответил: “Ну, если вам это нравится”, – пересказал диалог американский президент.

Врач Белого дома Шон Конли подтвердил, что он обсуждал с Трампом применение гидроксихлорохина, сообщил телеканал NBC News. По словам Конли, “после многочисленных обсуждений” они пришли к выводу, что потенциальная выгода от лечения перевешивает относительные риски. Трамп регулярно тестируется на коронавирус и “продолжает давать отрицательные результаты”, подчеркнул он.

Представитель Белого дома, знакомый с решением президента, сообщил NBC News, что Трамп начал принимать препарат после того, как его камердинер заразился коронавирусом. Хотя президент заявил, что у него был “очень ограниченный контакт с этим джентльменом”, все же было принято решение назначить лечение. По информации источника телеканала, помощники Трампа “были застигнуты врасплох” его решением публично сообщить о приеме гидроксихлорохина, поскольку только небольшая группа консультантов знала об этом.

Ранее Трамп неоднократно высказывался в пользу этого препарата для лечения COVID-19, но в американском Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) отмечали, что его эффективность пока не доказана.

Гидроксихлорохин, который используется при малярии, волчанке, ревматоидном артрите, тестируется в некоторых странах для лечения коронавирусной инфекции. Некоторые исследователи указывали на его эффективность, но, по другим данным, он может вызывать серьезные побочные реакции, в том числе нарушение деятельности сердечно-сосудистой системы. FDA предостерегало от использования гидроксихлорохина или хлорохина для лечения коронавирусной инфекции вне медицинских учреждений из-за риска нарушения сердечного ритма.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 4,8 млн, из них более 1,78 млн вылечились, а 318,5 тыс. умерли. США занимают первое место в мире по числу инфицированных (более 1,5 млн) и летальных случаев (более 90,3 тыс.).