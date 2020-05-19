Трамп поставил ВОЗ ультиматум и пригрозил навсегда лишить финансирования

19.05.2020, 10:34, Новости дня

Президент США Дональд Трамп приостановит членство страны в ВОЗ, если организация не докажет за месяц, что во время вспышки коронавируса в Ухане не помогала китайским властям скрывать опасность от всего мира. Об этом Трамп написал гендиректору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу в письме, которое опубликовал в Facebook 18 мая.

В нем Трамп отмечает, что у офиса ВОЗ в Пекине уже 30 декабря 2019 года была информация о том, что в Ухане возникла серьезная проблема с распространением коронавируса, однако ВОЗ не объявила вспышку COVID-19 пандемией ни в январе, ни в феврале.

“Мой долг как президента США информировать вас о том, что, если Всемирная организация здравоохранения не возьмет на себя обязательства по существенным улучшениям в течение следующих 30 дней, я сделаю свое временное решение о замораживании финансирования ВОЗ постоянным и пересмотрю наше членство в этой организации”, – написал политик.

This is the letter sent to Dr. Tedros of the World Health Organization. It is self-explanatory! Posted by Donald J. Trump on Esmaspäev, 18. mai 2020

Трамп подчеркнул, что ВОЗ уже показывала примеры эффективной работы под руководством другого гендиректора.

“В 2003 году, в ответ на вспышку тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) в Китае, генеральный директор [Гру] Харлем Брунтланн впервые за 55 лет выдала экстренное предупреждение об опасности, рекомендовав не ездить в эпицентр болезни в южной части Китая. Она, не колеблясь, критиковала Китай за то, что он ставит под угрозу глобальное здоровье, пытаясь скрыть вспышку болезни”, – написал Трамп.

Президент США считает, что гендиректор ВОЗ Гебрейесус мог бы спасти много жизней, если бы действовал по примеру Брунтланн.

14 апреля США временно приостановили финансирование ВОЗ. Тогда Трамп заявил, что финансирование приостанавливается на период проведения проверки эффективности реакции ВОЗ на вспышку коронавируса.

Более ста стран потребовали провести беспристрастную проверку действий Китая и ВОЗ на вспышку коронавируса. В докладе разведки США, содержание которого стало известно агентству Bloomberg, говорилось, что Китай скрывал масштабы вспышки коронавируса, занижая как количество случаев заражения, так и число смертельных случаев.

В США число заболевших коронавирусом превысило полтора миллиона, в стране умерло более 90 тысяч человек. По состоянию на утро 19 мая во всем мире коронавирусом заразилось 4 805 005 человек (+80 тыс. за сутки), умерло 318 599 человек.