 

Судья в Орегоне признал недействительными ограничения по коронавирусу

19.05.2020, 10:30, Новости дня

Окружной судья объявил недействительными ограничения, введенные губернатором Орегона Кейт Браун в связи с коронавирусом, поскольку ее чрезвычайные указы не были одобрены легислатурой штата в течение 28 дней.

Судья округа Бейкер Мэтью Шертклифф вынес решение по иску, поданному церквями, в котором утверждалось, что директивы о социальном дистанцировании являются неконституционными.

Истцы также заявили, что чрезвычайные полномочия длятся всего месяц, после чего Браун должна была получить одобрение законодателей. Судья согласился с ними.

Браун заявила, что она немедленно обжалует решение в Верховном суде штата.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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